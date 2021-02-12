Нахабний британець шокував команду Усика: переговори про бій з Джойсом зайшли в глухий кут

Український боксер зійдеться з непереможним Джо в дуелі за пояс тимчасового чемпіона WBO

Питання з організацією наступного бою Олександр Усика в суперважкому дивізіоні залишається відкритим. Нагадаємо, WBO давала 15 днів командам українця і британця Джо Джойса, щоб домовитися про поєдинок. Однак сторони не зуміли знайти точки дотику – перш за все, в фінансових питаннях.

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Отже, будуть проведені торги за право організувати бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Проведе боксерське шоу компанія, яка викладе найвищу суму для призового фонду.

Процес переговорів сайту klitschko-brothers.com коротко прокоментував Олександр Красюк – промоутер Усика:

"Пропозиція Френка Воррена [промоутера Джойса], яку отримала К2 Promotion, не відповідає вимогам ринку. Тому ми будемо чекати проведення торгів. У деяких ЗМІ вже анонсували, що бій пройде в квітні. Але ця дата не відповідає дійсності. Її визначить компанія, яка виграє торги".

Сама ж зустріч боксерів на рингу повинна відбутися впродовж 90 днів після підписання контракту. Переможець дуелі Усика й Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому, на це відводять пів року, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.

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Напередодні Усик записав ще одне звернення з погрозами.

Дивіться, як Олександр зустрівся зі старими друзями – Ломаченком і Берінчиком:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

До вашої уваги епічне фото Усика і Ломаченка на районі .

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