Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Нахабний британець шокував команду Усика: переговори про бій з Джойсом зайшли в глухий кут

12 лютого, 16:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український боксер зійдеться з непереможним Джо в дуелі за пояс тимчасового чемпіона WBO

Питання з організацією наступного бою Олександр Усика в суперважкому дивізіоні залишається відкритим. Нагадаємо, WBO давала 15 днів командам українця і британця Джо Джойса, щоб домовитися про поєдинок. Однак сторони не зуміли знайти точки дотику – перш за все, в фінансових питаннях.

Реклама

Читайте також: LOVEхакі для закоханих до Дня святого Валентина.

Отже, будуть проведені торги за право організувати бій за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO. Проведе боксерське шоу компанія, яка викладе найвищу суму для призового фонду.

Процес переговорів сайту klitschko-brothers.com коротко прокоментував Олександр Красюк – промоутер Усика:

"Пропозиція Френка Воррена [промоутера Джойса], яку отримала К2 Promotion, не відповідає вимогам ринку. Тому ми будемо чекати проведення торгів.

У деяких ЗМІ вже анонсували, що бій пройде в квітні. Але ця дата не відповідає дійсності. Її визначить компанія, яка виграє торги".

Сама ж зустріч боксерів на рингу повинна відбутися впродовж 90 днів після підписання контракту. Переможець дуелі Усика й Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому, на це відводять пів року, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.

Реклама

Напередодні Усик записав ще одне звернення з погрозами.

Дивіться, як Олександр зустрівся зі старими друзями – Ломаченком і Берінчиком:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

До вашої уваги епічне фото Усика і Ломаченка на районі .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

переговори торги бокс Олександр Усик Олександр Красюк Джо Джойс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка Тайсона
Вирубив за вісім секунд! Звірячий нокаут від 15-річного Майка ТайсонаБокс
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі Тайсона
День, коли впав Залізний Майк. Дивіться перший нокаут у кар'єрі ТайсонаБокс
"Шлю мамі на картку": Усик розкрив, скільки отримує і куди діває грошіБокс
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкою
Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкоюБокс
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Усик не мовчатиме: патріотизм для бруднулі і реакція на потрапляння до бази
Усик не мовчатиме: патріотизм для бруднулі і реакція на потрапляння до бази "Миротворця"Бокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти