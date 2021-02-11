"Копійки є? А якщо знайду?" Епічне фото Усика і Ломаченка "на районі"

Василь Ломаченко опублікував спільне чорно-біле фото зі своїм кумом Олександром Усиком у стилі "пацанчики з 90-х". На думку Василя, цей знімок, зроблений в рідному для нього Білгород-Дністровському, уособлює справжню дружбу.

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"Коли на вулиці сіро і похмуро, правильний настрій і правильні люди можуть змусити посміхнутися. Саме такий вигляд має LOMUS у повному складі. Дружба, перевірена роками", – написав у себе в Instagram Ломаченко

Зацінив цей знімок український футболіст російського "Зеніта" Ярослав Ракицький, який поставив під фото вогняне емодзі. А ось коментарі інших фоловерів Ломаченка до світлини:

Копійки є? А якщо знайду?

У нас на районі

На дискотеку зібралися?

Васю, шкарпетки – топ

А дороги, як і 20 років тому...

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Раніше Усик підтримав Ломаченка, заявивши, що того "пограбували" судді в бою з Лопесом. "Але Ломаченко впорався. Думаю, реванш з Лопесом буде. Це цікаво, це інші гроші", – вважає Усик.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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