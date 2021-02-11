"Не рамси, а то наваляєш в труси": Усик записав ще одне звернення з погрозами

Український боксер Олександр Усик записав відео, де він звертається, по всій видимості, до своїх фанатів. Відео з'явилося на каналі тренера Усика Сергія Лапіна, якого звинувачували в сепаратизмі.

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Під відео він написав: "Трохи гумору". Правда, слова, які прозвучали на відео, не надто смішні, а більше схожі на погрозу.

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"Не рамси, а то наваляєш в труси. Свої великі... труси", – вимовляє Усик під звуки музики на дальньому плані.

Нагадаємо, що деякий час тому Усик відзначився скандальним зверненням до фанатів, в якому назвав уболівальників диванними експертами і погрожував нокаутувати.

Усик нокаутував диванного експерта Відео: Instagram

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На захист уболівальників виступив борець Богдан Грицай та викликав Усика на бій без правил. Боксер відмовився від такої пропозиції, заявивши, що живе за правилами, і запропонував борцю побитися за правилами боксу.

Про конфлікт майже всі вже забули, але зовсім недавно Грицая звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, де він займався викладацькою діяльністю. Разом з Богданом роботи позбувся і його колега Дмитро Несвятипаска. Спортсмени вважають, що так з ними поквитались за патріотичні погляди.

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