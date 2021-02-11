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"Не рамси, а то наваляєш в труси": Усик записав ще одне звернення з погрозами

11 лютого, 16:37

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дивний гумор від знаменитого боксера

Український боксер Олександр Усик записав відео, де він звертається, по всій видимості, до своїх фанатів. Відео з'явилося на каналі тренера Усика Сергія Лапіна, якого звинувачували в сепаратизмі.

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Під відео він написав: "Трохи гумору". Правда, слова, які прозвучали на відео, не надто смішні, а більше схожі на погрозу.

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"Не рамси, а то наваляєш в труси. Свої великі... труси", – вимовляє Усик під звуки музики на дальньому плані.

Нагадаємо, що деякий час тому Усик відзначився скандальним зверненням до фанатів, в якому назвав уболівальників диванними експертами і погрожував нокаутувати.

Усик нокаутував диванного експерта Відео: Instagram
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На захист уболівальників виступив борець Богдан Грицай та викликав Усика на бій без правил. Боксер відмовився від такої пропозиції, заявивши, що живе за правилами, і запропонував борцю побитися за правилами боксу.

Про конфлікт майже всі вже забули, але зовсім недавно Грицая звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, де він займався викладацькою діяльністю. Разом з Богданом роботи позбувся і його колега Дмитро Несвятипаска. Спортсмени вважають, що так з ними поквитались за патріотичні погляди.

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боксер Олександр Усик Сергей Лапин

Джерело: Сегодня|Спорт

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