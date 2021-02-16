Усика назвали найкращим боксером епохи: гучна заява від колишнього суперника

Знаменитий британський боксер Тоні Беллью вважає українця Олександра Усика найкращим боксером за час його виступу на професійному рингу. Нагадаємо, Усик переміг Беллью нокаутом у 2018 році, захистивши титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті, і пішов до суперважкої ваги.

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За кілька місяців перед боєм я знав, що він буде для мене останнім. Я пообіцяв своїй родині, що на цьому зупинюся. Просто це був час стати великим: на кону стояли всі пояси і звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. І це все могло стати моїм. Я не міг забратися ще вище. Я міг піти на вершині.

Белью був нокаутований Усиком минулої осені / Фото: Getty Images

Я прагнув стати великим, намагався перемогти видатного крузера всіх часів. Проте я зазнав невдачі.

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Я був у відмінній формі, відчував себе фантастично. Але в той вечір мене просто переміг сильніший суперник. Олександр Усик – найкращий боєць, з яким я зустрічався на боксерському рингу. Він кращий боєць моєї епохи. Це бокс, тобі не завжди дістається вся слава. Я не подолав останню перешкоду, але в цьому немає нічого ганебного", – сказав Беллью в інтерв'ю The Independent, якого цитує xsport.ua.

Раніше стало відомо, коли для Усика звільнять пояс WBO: це зробить абсолютний чемпіон. Промоутер Едді Гірн хоче визначити кращого, а решта – не важливо.

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram

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