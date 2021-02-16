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Усика назвали найкращим боксером епохи: гучна заява від колишнього суперника

16 лютого, 18:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Беллью не соромно, що він програв Усику

Знаменитий британський боксер Тоні Беллью вважає українця Олександра Усика найкращим боксером за час його виступу на професійному рингу. Нагадаємо, Усик переміг Беллью нокаутом у 2018 році, захистивши титул абсолютного чемпіона світу в крузервейті, і пішов до суперважкої ваги.

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За кілька місяців перед боєм я знав, що він буде для мене останнім. Я пообіцяв своїй родині, що на цьому зупинюся. Просто це був час стати великим: на кону стояли всі пояси і звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті. І це все могло стати моїм. Я не міг забратися ще вище. Я міг піти на вершині.

Белью був нокаутований Усиком минулої осені

Белью був нокаутований Усиком минулої осені / Фото: Getty Images

Я прагнув стати великим, намагався перемогти видатного крузера всіх часів. Проте я зазнав невдачі.

Усик vs Белью
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Усик vs Белью / Фото: Getty Images

Я був у відмінній формі, відчував себе фантастично. Але в той вечір мене просто переміг сильніший суперник. Олександр Усик – найкращий боєць, з яким я зустрічався на боксерському рингу. Він кращий боєць моєї епохи. Це бокс, тобі не завжди дістається вся слава. Я не подолав останню перешкоду, але в цьому немає нічого ганебного", – сказав Беллью в інтерв'ю The Independent, якого цитує xsport.ua.

Раніше стало відомо, коли для Усика звільнять пояс WBO: це зробить абсолютний чемпіон. Промоутер Едді Гірн хоче визначити кращого, а решта – не важливо.

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram

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бокс Олександр Усик Тоні Беллью

Джерело: Сегодня|Спорт

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