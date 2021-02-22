Найсексуальніша спортсменка світу, про яку ви навіть не чули. А дарма!

Популяних журнал FHM нещодавно визнав Джалу Сью найсексуальнішою спортсменкою світу, але ви навряд чи про неї чули. – чемпіонка по паддлбордінгу з США, проте світову популярність красуня придбала завдяки кар'єрі супермоделі.
Паддлбордінг – це різновид серфінгу. Учасники змагаються на модернізованих дошках для серфінгу, вони можуть лежати, стояти або спиратися на коліна і гребти руками або веслом.
Але саме унікальне, що Джалі – 41 рік, вона мати чотирьох дітей! "Ніхто не вірить мені, коли я кажу їм, що мені 41 рік. Я кажу їм, що мої діти зберігають мою молодість. Мені лестять всі добрі слова про мене, але найбільше для мене значить моя роль "мами", – зізнавалася якось в інтерв'ю fhmsweden красуня.
Читайте також:
- В бікіні вона ще сексуальніше: велосипедистка опублікувала нові зухвалі фото
- Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі
- Дружина динамівця в прозорій сукні: все зіпсував келих
- 185 сантиметрів божественної краси! Сексуальна волейболістка шукає чоловіка для спекотної подружки
- У мінісукні і панчохах: вогняна серія фото нареченої українського футболіста
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк