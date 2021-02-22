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Найсексуальніша спортсменка світу, про яку ви навіть не чули. А дарма!

22 лютого, 12:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Мати чотирьох дітей здивує будь-кого

Популяних журнал FHM нещодавно визнав Джалу Сью найсексуальнішою спортсменкою світу, але ви навряд чи про неї чули. – чемпіонка по паддлбордінгу з США, проте світову популярність красуня придбала завдяки кар'єрі супермоделі.

Паддлбордінг – це різновид серфінгу. Учасники змагаються на модернізованих дошках для серфінгу, вони можуть лежати, стояти або спиратися на коліна і гребти руками або веслом.

Але саме унікальне, що Джалі – 41 рік, вона мати чотирьох дітей! "Ніхто не вірить мені, коли я кажу їм, що мені 41 рік. Я кажу їм, що мої діти зберігають мою молодість. Мені лестять всі добрі слова про мене, але найбільше для мене значить моя роль "мами", – зізнавалася якось в інтерв'ю fhmsweden красуня.

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дівчина спортсменка WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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