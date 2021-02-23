Волейболістка із соковитим бюстом замість м'яча взяла в руки биту

Тетяна Дем'янова з Казахстану готова до самооборони

Волейболістки продовжують запалювати! Днями українська красуня Людмила Осачук вирішила видати заміж свою спекотну подругу, а тепер нагадала про себе Тетяна Дем'янова, яку називають однією з найчарівніших спортсменок Казахстану.

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Довгонога брюнетка, що має досвід виступів за збірну Казахстану і завоювання медалей національної першості з волейболу, в одній фотосесії поєднала сліпучу красу і вбивчу силу.

Відображенням сили стала бейсбольна бита в руках Тетяни. Пронизливий погляд і пишний бюст підкреслили її статус одного з секс-символів світового волейболу.

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Відзначимо, що зріст дівчини – 183 см, вага – 68 кг. Дивіться більше фото Тетяни Дем'янової, що має 155 тисяч підписників в Instagram.

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