В бікіні вона ще сексуальніше: велосипедистка опублікувала нові зухвалі фото

Чарівна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова підірвала Instagram гарячою серією знімків в блакитному бікіні. Дівчину сфотографували з усіх можливих ракурсів, щоб показати красу її тіла. Судячи з геолокації, знімки були зроблені в Абу-Дабі.
Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. На цей момент на її сторінку підписано 2 мільйони людей.
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