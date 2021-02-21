В бікіні вона ще сексуальніше: велосипедистка опублікувала нові зухвалі фото

Чарівна словацька велосипедистка Люсія Яворчекова підірвала Instagram гарячою серією знімків в блакитному бікіні. Дівчину сфотографували з усіх можливих ракурсів, щоб показати красу її тіла. Судячи з геолокації, знімки були зроблені в Абу-Дабі.

Реклама

Люсія займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що її покликання – модельний бізнес. Змінивши колеса на заворожуючу білизну, дівчина одразу ж завоювала любов шанувальників. На цей момент на її сторінку підписано 2 мільйони людей.

Реклама

В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама