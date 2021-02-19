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Фатальна жінка динамівця, який забив гол-красень у ворота "Брюгге"

19 лютого, 12:58

Олег Люлька Олег Люлька

Аліна Буяльська – в гламурному і спокусливому іміджі

Якщо Віталій Буяльський напередодні відзначився голом-красенем у матчі "Динамо" – "Брюгге" 1:1, то його дружина Аліна порадувала своїх шанувальників в соцмережах знімками в новому іміджі.

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Віталій спрямував м'яча до сітки воріт бельгійської команди, не обійшлося без "сіточки" і на нових фото його дружини.

"Фатальна жінка", – так називає саму себе на цих фото кохана півзахисника "Динамо".

"У такому стилі фоткалась вперше, незвично", – додала в Instagram Аліна Буяльська, поставши перед фоловерами в спокусливій туніці і гламурних босоніжках в каменях.

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Нагадаємо, нещодавно дружина динамівця Буяльського без чоловіка хвацько відзначила день народження. Поки Віталій тренувався, його половинка запалювала зі своєю подругою під "Руки Вверх".

Аліна Буяльська і її подруга Еля Асадова Відео: Instagram

Також дружина Буяльського зізналася, що хоче другу дитину.

Дивіться, як Буяльський забив у ворота "Брюгге"

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Динамо Київ WAGs дружина футболіста Аліна Буяльська

Джерело: Сегодня|Спорт

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