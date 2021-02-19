Фатальна жінка динамівця, який забив гол-красень у ворота "Брюгге"

Якщо Віталій Буяльський напередодні відзначився голом-красенем у матчі "Динамо" – "Брюгге" 1:1, то його дружина Аліна порадувала своїх шанувальників в соцмережах знімками в новому іміджі.
Віталій спрямував м'яча до сітки воріт бельгійської команди, не обійшлося без "сіточки" і на нових фото його дружини.
"Фатальна жінка", – так називає саму себе на цих фото кохана півзахисника "Динамо".
"У такому стилі фоткалась вперше, незвично", – додала в Instagram Аліна Буяльська, поставши перед фоловерами в спокусливій туніці і гламурних босоніжках в каменях.
Нагадаємо, нещодавно дружина динамівця Буяльського без чоловіка хвацько відзначила день народження. Поки Віталій тренувався, його половинка запалювала зі своєю подругою під "Руки Вверх".
Також дружина Буяльського зізналася, що хоче другу дитину.
Дивіться, як Буяльський забив у ворота "Брюгге"
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