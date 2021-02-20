Дружина динамівця в прозорій сукні: все зіпсував келих

Дружина півзахисника "Динамо" Віталія Буяльського, який на тижні відзначився шикарним голом у ворота "Брюгге", в ефектній чорні мінісукні вибралася на світський захід. Та ось невдача! Продемонструвати всі свої принади підписникам їй не вдалося. Сама ж закрила келихом прозору вставку на бюсті.
"Келих всю фотку зіпсував", – жартома засмутилася з цього приводу Аліна Буяльська у себе в Instagram
Хоча підписники з Аліною не погодилися, зазначивши: "Таку фотку нічого не зіпсує".
Правда, одночано красуня похвалилася іншим знімком, де вона в тій же сукні, але вже без келиха – зате в обіймах чоловіка, Віталія Буяльського. При цьому завзято усміхається.
"У цьому фото вся я", – написала дружина півзахисника "Динамо"
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Додамо, що Віталій Буяльський не тільки не забороняє дружині публікувати іноді відверті знімки в соцмережах, але і сам їй в цьому допомагає. Наприклад, під час відпустки на Мальдівах динамівець зняв дружину в душі, а вона виклала відео в Instagram.
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