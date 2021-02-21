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Абсолютно гола: наречена Роналду підірвала соцмережі

21 лютого, 14:50

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Джорджина опублікувала пікантне фото

Джорджина Родрігес за годину зібрала мільйон лайків в Instagram. Дівчина розмістила в соцмережах своє оголене фото.

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На знімку Джорджина лежить на кушетці, прикривши інтимні місця сумкою. "Лови момент", – підписала знімок наречена Роналду в Instagram.

Кріштіану і Джорджина познайомилися кілька років тому, коли дівчина працювала продавчинею в магазині в Мадриді, а футболіст грав за "Реал". Відтоді вони не розлучаються, а в 2017 році дівчина народила доньку Алану-Мартіну. У Роналду є ще троє дітей від сурогатних матерів.

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Нагадаємо, що в кінці січня Джорджині виповнилося 27 років. День народження дівчина відсвяткувала разом з Кріштіану на гірськолижному курорті, який розміщувався в "помаранчевій зоні". Вони відпочивали в готелі, який був офіційно закритий. Але під час прогулянок і катання по снігу пару зняли на фото і відео.

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