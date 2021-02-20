185 сантиметрів божественної краси! Сексуальна волейболістка шукає чоловіка для звабливої подружки

Одна з найкрасивіших спортсменок України волейболістка Людмила Осачук вирішила видати заміж свою подругу по луцькій команді "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олену Рудик.
"Прошу любити і жалувати, завидна наречена Олена Рудик. Свідомо віддаю женихів. P.S. Не дякуєте, хлопчики", – написала у себе в Instagram Людмила Осачук
Олена Рудик – ліворуч, Людмила Осачук – праворуч
Невелике досьє на Олену Рудик
- Громадянство: Україна
- Дата народження: 25.05.1996
- Амплуа: пасуюча
- Зріст: 185 см
- Висота удару: 282 см
- Висота блоку: 262 см
"Насправді секрет краси простий: щастя і внутрішній спокій підтримують красу жінки. Це все так просто, що ми забуваємо. Закохана і кохана жінка завжди красива, тут не треба ніяких хитрощів", – каже Олена Рудик
Дивіться більше фото волейболістки-красуні Олени Рудик
А ось – фото всій луцької команди волейболісток
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