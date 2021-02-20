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185 сантиметрів божественної краси! Сексуальна волейболістка шукає чоловіка для звабливої подружки

20 лютого, 18:03

Олег Люлька Олег Люлька

Одягніть окуляри, щоб не осліпнути

Одна з найкрасивіших спортсменок України волейболістка Людмила Осачук вирішила видати заміж свою подругу по луцькій команді "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олену Рудик.

"Прошу любити і жалувати, завидна наречена Олена Рудик. Свідомо віддаю женихів. P.S. Не дякуєте, хлопчики", – написала у себе в Instagram Людмила Осачук

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Олена Рудик – ліворуч, Людмила Осачук – праворуч

Невелике досьє на Олену Рудик

  • Громадянство: Україна
  • Дата народження: 25.05.1996
  • Амплуа: пасуюча
  • Зріст: 185 см
  • Висота удару: 282 см
  • Висота блоку: 262 см

"Насправді секрет краси простий: щастя і внутрішній спокій підтримують красу жінки. Це все так просто, що ми забуваємо. Закохана і кохана жінка завжди красива, тут не треба ніяких хитрощів", – каже Олена Рудик

Дивіться більше фото волейболістки-красуні Олени Рудик

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А ось – фото всій луцької команди волейболісток

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волейбол WAGs волейболістка Людмила Осачук Олена Рудик

Джерело: Сегодня|Спорт

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