185 сантиметрів божественної краси! Сексуальна волейболістка шукає чоловіка для звабливої подружки

Одна з найкрасивіших спортсменок України волейболістка Людмила Осачук вирішила видати заміж свою подругу по луцькій команді "Волинь-Університет-ОДЮСШ" Олену Рудик.

"Прошу любити і жалувати, завидна наречена Олена Рудик. Свідомо віддаю женихів. P.S. Не дякуєте, хлопчики", – написала у себе в Instagram Людмила Осачук

Олена Рудик – ліворуч, Людмила Осачук – праворуч

Невелике досьє на Олену Рудик

"Насправді секрет краси простий: щастя і внутрішній спокій підтримують красу жінки. Це все так просто, що ми забуваємо. Закохана і кохана жінка завжди красива, тут не треба ніяких хитрощів", – каже Олена Рудик