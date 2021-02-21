Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

В бикини она еще сексуальнее: велосипедистка опубликовала новые вызывающие фото

21 февраля, 22:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

От такой красоты невозможно отвести глаза

Очаровательная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взорвала Instagram горячей серией снимков в голубом бикини. Девушку сфотографировали со всех возможных ракурсов, чтобы показать красоту ее тела. Судя по геолокации, снимки были сделаны в Абу-Даби.

Реклама

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. На данный момент на ее страницу подписано 2 миллиона человек.

Реклама

В тренде
На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Реклама

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

девушка WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослыхДругие
"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьянойДругие
"Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в РоссииДругие
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфисткиДругие
Что происходит с украинской красоткой? Черная полоса Белодед
Что происходит с украинской красоткой? Черная полоса БелодедДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять