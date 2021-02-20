У міні платті і панчохах: вогняна серія фото нареченої українського футболіста

Наречена захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія БондаряДаша Савіна опублікувала чергову серію пікантних фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчина позує в міні платті із зухвалою шнурівкою на сідницях, а її ніжки прикрашають панчохи.

"Сьогодні без підписів, але зате з такою серією", – підписала серію знімків дівчина і додала вогняний смайлик.

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