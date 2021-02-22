Фанати захоплювалися красою спортсменки, а вона виявилася порнозіркою

Група в Instagram під назвою "Run before you burn", що спеціалізується на публікації фото найкрасивіших спортсменок, порадувала своїх підписників черговою красунею. На фото шатенка зухвало позує біля тенісної сітки, а біля її ніг лежать м'ячики.
Підписники почали обговорювати красу невідомої тенісистки, поки один з них не помітив, що це ніяка не спортсменка. Дівчиною виявилася відома американська порнозірка Лана Роудс. На 2018 рік Лана знялася в більш, ніж 200 фільмів для дорослих, а через рік завершила кар'єру.
Яскраві фото Лани Роудс в Instagram:
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