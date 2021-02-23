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Українець Тимощук рекламує в Росії шкарпетки: колишня дружина вибухнула жорстким троллінгом

23 лютого, 13:23

Олег Люлька Олег Люлька

"Ти можеш виграти всі кубки, але тебе запам'ятовують за шкарпетками", – написала Надія Навроцька

Надія Навроцька знущально потролила свого колишнього чоловіка – екскапітана збірної України Анатолія Тимощука, який зараз є асистентом головного тренера російського "Зеніту". Приводом стало те, що українського футболіста пітерський клуб вибрав обличчям рекламної кампанії: "Даруй шкарпетки на 23 лютого".

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"Замість проходу в Кубку Росії (де пітерці програли тульському" Арсеналу ") ФК "Зеніт" пропонує своїм уболівальникам в подарунок на 23 лютого пару шкарпеток. Обличчям рекламної кампанії виявився Толік Тимощук. Раніше "Зеніт" бачив Толіка в колготках , коли той був молодше, але зараз він рекламне обличчя шкарпеток"

"Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятовують тебе за шкарпетками", – написала Надія Навроцька у себе в Facebook

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук

Надія Навроцька та Анатолій Тимощук / Фото: Facebook

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Відзначимо, що Анатолій Тимощук і Надія Навроцька розлучилися в 2016 році. 10-річні дівчатка Ноа і Міа, народжені в цьому шлюбі, зараз живуть з Надією в Німеччині.

При цьому квартири і гроші Тимощук і його ексдружина ділили через суд.

Додамо, що в 2017 році на Донбасі загинув зведений брат екс-дружини Тимощука. Максим Гринчишин був командиром зенітно-ракетного взводу.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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шкарпетки Анатолій Тимощук Зеніт Санкт-Петербург WAGs Надія Навроцька

Джерело: Сегодня|Спорт

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