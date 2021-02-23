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Цся гола в одній шапці! Так колишня дівчина Неймара може відбити його у нинішньої

23 лютого, 11:45

Олег Люлька Олег Люлька

Бразилійка Бруна Маркезіні нагадала про себе відвертими знімками в Instagram

Нещодавно ми писали, що у ловеласа Неймара нова "крихітка". Бразильський футболіст запав на відому співачку – аргентинку Емілію Мернес.

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Ось вона, нова любов Неймара

Однак саме в цю мить про себе нагадала колишня кохана Неймара Бруна Маркезіні. Красуня опублікувала у себе в Instagram серію чуттєвих фото в сексуальному вбранні і взагалі топлес, переглянувши які, вітряний форвард "ПСЖ", ймовірно, може задуматися, а чи не занадто затягнулася чергова "пауза" в його з Бруною романі.

Свіжі фото Бруни Маркезіні

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Нагадаємо, що Неймар і Бруна Маркезіні зустрічалися з 2012 по 2014 роки. Після цього пара розійшлася, але в 2016 році Бруна і бразильський футболіст відновили свої стосунки. З'явилися навіть чутки, що бразилець зробив дівчині пропозицію, але згодом пара їх спростувала, а незабаром вони знову розійшлися. Як повідомлялося тоді, назавжди.

Однак на початку 2018 року Неймар і Бруна знову зійшлися. Футболіст зустрівся з колишньою дівчиною на передноворічній вечірці, і полум'я давнього кохання знову спалахнуло.

Правда, недовго музика грала. Того ж року вони знову порвали. За словами Бруно, саме Неймар став ініціатором їхнього розставання. "Ми переживаємо в наших стосунках момент великої ненависті", – заявила тоді дівчина.

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Відзначимо, що Бруна Маркезіні – актриса, фотомодель і телеведуча. До модельного бізнесу вона потрапила ще в п'ятирічному віці, а за три роки знялася в першому телесеріалі.

Публіка – в очікуванні нової "серії" в її стосунках з Неймаром. Не дарма ж кажуть, що від ненависті до любові – один крок.

Дивіться, як забиває Неймар

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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дівчина Неймар WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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