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У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачку

22 січня, 17:22

Олена Павлова Олена Павлова

Аргентинська красуня відвідала п'ятиденну вечірку бразильця

Зірка французького "ПСЖ" Неймар змінює подружок, як рукавички. Буквально в листопаді бразильському форварду приписували роман зі співачкою Габілі. А тепер ЗМІ стверджують, що у нападника стосунки з відомою аргентинської співачкою Емілією Мернес.

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Мернес зустрічала з Неймаром Новий рік на п'ятиденній вечірці футболіста- повідомляє The Sun. Свято бразильця почалося 25 грудня. Там пара танцювала під одну з популярних пісень Емілії, в якій співається: "Передай усім тим дурним дівчатам, що я твоя крихітка".

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Ще більше закрутив інтригу друг Емілії Лісардо Понсе, який сказав, що співачка і Неймар – друзі. Але "їм доведеться дещо розповісти". А футболіст тим часом ставить сердечка під постами 24-річної Мернес в Instagram.

Раніше ми писали, що футболісту і його маленьким дітям загрожують смертю після того, як він наніс травму Неймару. У матчі Ліги 1 Мендес жорстко зніс форварда парижан в центрі поля і отримав червону картку, а Неймара в сльозах забрали з поля.

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Також ми писали, що гея-коханця мами Неймара пошматували ножем (фото). "Мало не помер", – говорить потенційний вітчим зірки "ПСЖ" 24-річний Тьяго Рамос.

Дивіться, як Неймар грав проти "Баварії"

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роман співачка ПСЖ Неймар
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