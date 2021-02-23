Чуттєва Влада на столі: "основний інстинкт" дружини футболіста "МанСіті"

Відома спортивна журналістка і дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Влада Седан порадувала своїх підписників фото в маленькій чорній сукні, яка продемонструвало її шикарні ноги. А також дівчина розповіла, як проходить її карантин в Великобританії. Раніше спокуслива дружина Зінченко отримала букет від головного фаната.

"Як в Манчестері з карантином? Сиджу вдома, 10 днів ізоляції. На другий і восьмий день потрібно здати тест", – написала Влада в Instagram.

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"Як чуттєво", – написав один з фоловерів. "Шерон Стоун з "Основного інстинкту", – зазначив інший. Також Седан порівняли з голлівудською актрисою Марго Роббі і похвалили її шикарні ноги.

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Реклама Влада Седан / Фото: Instagram

Раніше Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".

Ми також повідомляли, що Олександр Зінченко з ризиком для життя запустив салют у себе під будинком (відео).

Зінченко і його дружина Влада Відео: v.lada_sedan/instagram

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