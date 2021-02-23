Чуттєва Влада на столі: "основний інстинкт" дружини футболіста "МанСіті"

Відома спортивна журналістка і дружина українського футболіста "Манчестер Сіті" Влада Седан порадувала своїх підписників фото в маленькій чорній сукні, яка продемонструвало її шикарні ноги. А також дівчина розповіла, як проходить її карантин в Великобританії. Раніше спокуслива дружина Зінченко отримала букет від головного фаната.
"Як в Манчестері з карантином? Сиджу вдома, 10 днів ізоляції. На другий і восьмий день потрібно здати тест", – написала Влада в Instagram.
"Як чуттєво", – написав один з фоловерів. "Шерон Стоун з "Основного інстинкту", – зазначив інший. Також Седан порівняли з голлівудською актрисою Марго Роббі і похвалили її шикарні ноги.
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Раніше Влада Седан розповіла про те, чому її не буде в Playboy: "У мене все ріденьке і малогабаритне".
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