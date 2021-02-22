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Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой

22 февраля, 14:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Любители спорта не очень расстроились

Группа в Instagram под названием "Run before you burn", специализирующаяся на публикации фото красивых спортсменок, порадовала своих подписчиков очередной красоткой. На фото шатенка вызывающе позирует возле теннисной сетки, а у ее ног лежат мячики.

Подписчики принялись обсуждать красоту неизвестной теннисистки, пока один из них не заметил, что это никакая не спортсменка. Девушкой оказалась известная американская порнозвезда Лана Роудс. На 2018 год Лана снялась в более, чем 200 фильмов для взрослых, а спустя год завершила карьеру.

Яркие фото Ланы Роудс в Instagram:

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девушка спортсменка порноактриса WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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