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Совершенно голая: невеста Роналду взорвала соцсети

21 февраля, 14:50

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Джорджина опубликовала пикантное фото

Джорджина Родригес за час собрала миллион лайков в Instagram. Девушка разместила в соцсетях свое обнаженное фото.

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На снимке Джорджина лежит на кушетке, прикрыв интимные места сумкой. "Лови момент", – подписала снимок невеста Роналду в Instagram.

Криштиану и Джорджина познакомились несколько лет назад, когда девушка работала продавщицей в магазине в Мадриде, а футболист играл за "Реал". С тех пор они не расстаются, а в 2017 году девушка родила дочь Алану-Мартину. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей.

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Напомним, что в конце января Джорджине исполнилось 27 лет. День рождения девушка отпраздновала вместе с Криштиану на горнолыжном курорте, который находился в "оранжевой зоне". Они отдыхали в гостинице, которая была официально закрыта. Но во время прогулок и катания по снегу пару засняли на фото и видео.

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