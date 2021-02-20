Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

В мини платье и чулках: огненная серия фото невесты украинского футболиста

20 февраля, 00:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даша Савина зажигает в Instagram

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала очередную серию пикантных фото на своей странице в Instagram. Девушка позирует в мини платье с вызывающей шнуровкой на ягодицах, а ее ножки украшают чулки.

"Сегодня без подписей, но зато с такой серией", – подписала серию снимков девушка и добавила огненный смайлик.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

девушка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять