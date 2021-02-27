Модель кинула зірку футболу: він приділяв час не їй, а комп'ютерним іграм

Відома модель Рубі Має пішла від гравця "Тоттенхема" і збірної Англії Деле Аллі після п'яти років стосунків. Дівчина не витримала, що футболіст занадто багато часу приділяє комп'ютерній грі Fortnite.
"Їхні стосунки були бурхливими, але тепер їм кінець. Рубі сумно, але зараз вона піклується про себе", – розповів один зі знайомих Має в інтерв'ю The Sun.
Залишається тільки здогадуватися, як Деле міг проміняти таку красуню іграшки. Дивіться яскраві фото Рубі Має в Instagram:
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