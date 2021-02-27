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Дружина тренера збірної України встала в позу Статуї Свободи

27 лютого, 18:01

Олег Люлька Олег Люлька

Христина Ротань перетворилася на "двійника" головного символу Штатів

Дружина колишнього півзахисника "Динамо" і "Дніпра", а нині головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина вирішила перетворитися на "двійника" символу США – Статуї Свободи.

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Підпливаючи до цього монументу біля берегів Нью-Йорка, Христина застигла в тій же позі, тільки викинула вгору не праву руку, а ліву. У підсумку, на фото, яким дівчина поділилася у себе в Instagram, можна побачити оригінальне "вітання" двох дам – Христини Ротань і Статуї Свободи.

Варто зазначити, що до своїх постів в соцмережах Христина ставиться так само креативно, як і її знаменитий чоловік – до виконання ігрових функцій під час кар'єри футболіста.

Наприклад, не так давно дружина Ротаня блиснула своїми акторськими здібностями, відповівши голосу Зеленського: "Так, не треба мені погрожувати!"

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А недавно дружина Ротаня в сексуальних трусиках зависла в шпагаті. Дивіться, що вміє Христина!

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WAGs дружина футболіста Христина Ротань

Джерело: Сегодня|Спорт

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