Дружина тренера збірної України встала в позу Статуї Свободи

Дружина колишнього півзахисника "Динамо" і "Дніпра", а нині головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина вирішила перетворитися на "двійника" символу США – Статуї Свободи.
Підпливаючи до цього монументу біля берегів Нью-Йорка, Христина застигла в тій же позі, тільки викинула вгору не праву руку, а ліву. У підсумку, на фото, яким дівчина поділилася у себе в Instagram, можна побачити оригінальне "вітання" двох дам – Христини Ротань і Статуї Свободи.
Варто зазначити, що до своїх постів в соцмережах Христина ставиться так само креативно, як і її знаменитий чоловік – до виконання ігрових функцій під час кар'єри футболіста.
Наприклад, не так давно дружина Ротаня блиснула своїми акторськими здібностями, відповівши голосу Зеленського: "Так, не треба мені погрожувати!"
А недавно дружина Ротаня в сексуальних трусиках зависла в шпагаті. Дивіться, що вміє Христина!
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