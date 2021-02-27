Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала

Невеста нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку известного журнала Sportweek. Горячая испанка позировала для фото в черном бикини, а озаглавливает первую полосу еженедельника надпись "La Marziana", что в переводе с итальянского означает марсианка. Тут не поспоришь: красота Джорджины явно неземная.
Всего за несколько часов фото собрало более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Одной их первых отреагировала на снимок сестра Криштиану Катя Авейру.
Читайте также:
- Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
- На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста
- Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес
- Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной
- Не только увеличила грудь: жена экс-динамовца резко изменила внешность
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк