Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала

Невеста нападающего Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила обложку известного журнала Sportweek. Горячая испанка позировала для фото в черном бикини, а озаглавливает первую полосу еженедельника надпись "La Marziana", что в переводе с итальянского означает марсианка. Тут не поспоришь: красота Джорджины явно неземная.

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Всего за несколько часов фото собрало более миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Одной их первых отреагировала на снимок сестра Криштиану Катя Авейру.

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