Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів

В Іспанії затримали генерального директора російського НДІ фізичної реабілітації і нових реабілітаційних технологій Євгена Блюма. Про це повідомляє офіційний сайт Слідчого комітету РФ.

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Блюм звинувачується в розкраданні в особливо великому розмірі.

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За версією слідства, Блюм переконав російську фристайлістку Марію Чаадаєву (до заміжжя Коміссарову), що вона зможе стати на ноги після перелому хребта. Спортсменка уклала з ним договір на понад 29 мільйонів рублів (близько 389 тисяч доларів). При цьому слідчі вважають, що Блюм з самого початку знав, що вилікувати Коміссарову неможливо, і скористався її посттравматичним станом.

За повідомленням НЦБ Інтерполу МВС Росії, Блюм затриманий правоохоронними органами Іспанії на території цієї держави.

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Зазначимо, що Коміссарова зазнала важкої травми на тренуванні з фристайлу під час Олімпійських ігор 2014 року в Сочі – у неї діагностували перелом хребта зі зміщенням, після чого вона перенесла дві операції. Але встати на ноги так і не змогла, пересуваючись на інвалідному візку.

Додамо, що після тієї травми Марія вийшла заміж за гірськолижника Олексія Чаадаєва, перебралася до Іспанії і народила двох дітей.

"У Росії інвалід – наче найнижчий прошарок", – пояснила свій переїзд спортсменка.

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Також вона стала популярним блогером з 1,3 млн підписників в Instagram.

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В одному з недавніх постів Марія писала: "Мальдіви – найромантичніше місце, найпопулярніше серед молодят. А по суті ми цілувалися разів 5 за останні 10 днів, що вже казати про секс. Ну, дивіться, зате фотку вийшло зробити сексі. Після неї, до речі, Льоша заліз до мене".

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