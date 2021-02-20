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Навіть соцмережі не веде російською: зірка UFC не хоче жити в Росії

20 лютого, 11:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Яна Куницька розповіла, як наречений засмутився в Пітері

Боєць змішаних єдиноборств Яна Куницька заявила про небажання повертатися до Росії. Дівчина зараз живе зі своїм нареченим Тіаго Сантосом в Бразилії.

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Куницька, яка виступає в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), згадала, як через два дні після перебування в Санкт-Петербурзі її коханий засмутився. "Не знаю, що має статися, щоб я повернулася жити до Росії. Щось особливе, війна якась", – цитує спортсменку sport24.

Куницька заручилася з Сантосом у листопаді минулого року. Він також є професійним бійцем MMA.

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У серпні 2020-го росіянка поскаржилася на негатив від співвітчизників. Вона зізналася, що саме з цієї причини не веде аккаунт в Instagram рідною мовою.

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Куницька відома за виступами в UFC. На її рахунку 12 перемог і п'ять поразок. Вже сьогодні ввечері Яна проведе поєдинок проти Кетлен Вієйри (11-1) на турнірі UFC Fight Night 185 у Лас-Вегасі.

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MMA UFC змішані єдиноборства Яна Куніцька

Джерело: lenta.ru

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