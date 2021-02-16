"Щоб ці люди здохли! Виродки!" Олімпійській чемпіонці соромно, що вона живе в Росії

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Яна Єгорян заявила, що їй соромно жити в Росії. Приводом для гучної заяви 27-річної спортсменки в "сторіз" свого Instagram стало масове отруєння собак в Адлері.

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"Щоб люди, які з цим були пов'язані, довго мучилися і здохли! Чому одні лікують, прилаштовують, переживають, витрачають величезні гроші, а якісь закінчені виродки коять ось таке? Мені соромно, що я живу в цій країні... Реально вже дістали ці тупі пости з вашої с***ою їжею, деревами, погодою і селфі ... Схаменіться і погляньте, що навколо вас відбувається..." – написала Єгорян.

Реклама Яна Єгорян / Фото: Instagram

Раніше ми писали, що в Росії помітили зграї синіх собак. Вони могли контактувати з хімічними відходами.

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