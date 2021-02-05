Росія не може без допінгу! По 4 роки дискваліфікації отримали титуловані борці

Російські борці Руслан Абдулаєв і Рашид Кайтмазов залишилися без змагань на найближчі чотири роки за порушення антидопінгових правил. Термін дії дискваліфікації спортсменів відраховується з листопада 2020 року. Раніше завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.
Обидва борця дискваліфіковані за порушення пункту 2.1 антидопінгових правил: "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій із організму спортсмена".
Відзначимо, що Абдулаєв є п'ятикратним чемпіоном світу з грепплінгу в тому числі брав "золото" 2019 року. Кайтмазов в цій же дисципліні ставав чемпіоном Європи. Також Абдулаєв пробував сили в ММА.
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Раніше стало відомо, що колишній глава біатлону покривав Росію і може отримати 10 років в'язниці.
Всі подробиці в спецтемі Росія покарана за допінг
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