Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Росія не може без допінгу! По 4 роки дискваліфікації отримали титуловані борці

5 лютого, 10:19

Олена Павлова Олена Павлова

Руслан Абдулаєв є п'ятикратним чемпіоном світу

Російські борці Руслан Абдулаєв і Рашид Кайтмазов залишилися без змагань на найближчі чотири роки за порушення антидопінгових правил. Термін дії дискваліфікації спортсменів відраховується з листопада 2020 року. Раніше завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

Реклама

Обидва борця дискваліфіковані за порушення пункту 2.1 антидопінгових правил: "Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій із організму спортсмена".

Руслан Абдулаєв

Руслан Абдулаєв / Фото: Instagram

В тренді
Рік до зимової Олімпіади-2022 в Пекіні: як Китай будує арени і що чекає на Україну

Відзначимо, що Абдулаєв є п'ятикратним чемпіоном світу з грепплінгу в тому числі брав "золото" 2019 року. Кайтмазов в цій же дисципліні ставав чемпіоном Європи. Також Абдулаєв пробував сили в ММА.

Реклама

Читайте також: Без Олімпіад і ЧС-2022: чим відгукнеться Росії нове покарання за махінації з допінгом

Раніше стало відомо, що колишній глава біатлону покривав Росію і може отримати 10 років в'язниці.

Всі подробиці в спецтемі Росія покарана за допінг

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боротьба росіянин допінг дискваліфікація чемпіон світу борець грепплінг
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фуІнші
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світуІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фотоІнші
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранніІнші
"Путіну залишилося три роки, далі революція і кров": російський спортсмен зробив гучну заявуІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти