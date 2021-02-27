Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією

Арбітриня з Росії Катерина Костюніна розриває шаблони. Найчастіше футбольним суддям заборонено спілкуватися з пресою і якимось чином публікувати подробиці свого особистого життя. Але це не стосується Катерини – вона підірвала Мережу еротичною фотосесією.
Дівчина зізналася, що довго роздумувала над тим, чи публікувати фото. Вона заявила, що отримує естетичну насолоду і захоплення від жіночих тіл і вважає їх витвором мистецтва.
Втім, Костюніна і раніше не соромилася радувати своїх підписників в Instagram. Сторінка красуні рясніє пікантними фото з різних куточків світу.
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