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Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією

27 лютого, 19:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Катерина отримує естетичну насолоду і захоплення від жіночих тіл

Арбітриня з Росії Катерина Костюніна розриває шаблони. Найчастіше футбольним суддям заборонено спілкуватися з пресою і якимось чином публікувати подробиці свого особистого життя. Але це не стосується Катерини – вона підірвала Мережу еротичною фотосесією.

Дівчина зізналася, що довго роздумувала над тим, чи публікувати фото. Вона заявила, що отримує естетичну насолоду і захоплення від жіночих тіл і вважає їх витвором мистецтва.

Втім, Костюніна і раніше не соромилася радувати своїх підписників в Instagram. Сторінка красуні рясніє пікантними фото з різних куточків світу.

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дівчина арбітр WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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