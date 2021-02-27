Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією

Арбітриня з Росії Катерина Костюніна розриває шаблони. Найчастіше футбольним суддям заборонено спілкуватися з пресою і якимось чином публікувати подробиці свого особистого життя. Але це не стосується Катерини – вона підірвала Мережу еротичною фотосесією.

Дівчина зізналася, що довго роздумувала над тим, чи публікувати фото. Вона заявила, що отримує естетичну насолоду і захоплення від жіночих тіл і вважає їх витвором мистецтва.

Втім, Костюніна і раніше не соромилася радувати своїх підписників в Instagram. Сторінка красуні рясніє пікантними фото з різних куточків світу.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися