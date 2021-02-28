Секс-символ MMA показала груди в леопардовому купальнику

Найсексуальніша дівчина в змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант, яка нещодавно з поразки дебютувала в кулачних боях, похвалилася новим пікантним селфі. Красуня сфотографувалася в купальнику з леопардовим забарвленням. "Я моє улюблена тварина, а яке в тебе?", – звернулася до своїх підписників Пейдж в Instagram.

У минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині . Дівчина мало ж щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим.

Та й фото в бікіні у Пейдж вистачає.

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