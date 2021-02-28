Русский
$ 27,93
34,15
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Новини MMA

Секс-символ MMA показала груди в леопардовому купальнику

28 лютого, 00:17

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зухвале фото від зірки змішаних єдиноборств

Найсексуальніша дівчина в змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант, яка нещодавно з поразки дебютувала в кулачних боях, похвалилася новим пікантним селфі. Красуня сфотографувалася в купальнику з леопардовим забарвленням. "Я моє улюблена тварина, а яке в тебе?", – звернулася до своїх підписників Пейдж в Instagram.

У минулому році Пейдж, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині . Дівчина мало ж щодня викладала в Мережу фото ню – зі своїм коханим.

Та й фото в бікіні у Пейдж вистачає.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
дівчина спортсменка WAGs Пейдж Ванзант

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкоюMMA
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про "завтрашній день"MMA
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольте
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольтеMMA
У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим
У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим "молотком" від американського "Ніндзя"MMA
Залив підлогу кров'ю: чемпіон України жорстоко побив американця
Залив підлогу кров'ю: чемпіон України жорстоко побив американцяMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти