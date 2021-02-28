Секс-символ MMA показала грудь в леопардовом купальнике

Самая сексуальная девушка в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант, которая недавно с поражения дебютировала в кулачных боях, похвасталась новым пикантным селфи. Красотка сфотографировалась в купальнике с леопардовым окрасом. "Я мое любимое животное, а какое у тебя?", – обратилась к своим подписчикам Пейдж в Instagram.

В прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным.

Да и фото в бикини у Пейдж хватает.

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