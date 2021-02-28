Секс-символ MMA показала грудь в леопардовом купальнике

Самая сексуальная девушка в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант, которая недавно с поражения дебютировала в кулачных боях, похвасталась новым пикантным селфи. Красотка сфотографировалась в купальнике с леопардовым окрасом. "Я мое любимое животное, а какое у тебя?", – обратилась к своим подписчикам Пейдж в Instagram.
В прошлом году Пейдж, несмотря на паузу в соревнованиях, привлекла к себе внимание фолловеров голыми снимками на карантине. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным.
Да и фото в бикини у Пейдж хватает.
Читайте также:
- Неземная красота: Джорджина Родригес в бикини украсила обложку журнала
- Девушка-арбитр из России взорвала Сеть эротической фотосессией
- На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста
- Экзотическая красота: темнокожая украинка ушла из спорта в модельный бизнес
- Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк