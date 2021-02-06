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Красуня з UFC дебютувала в кулачних боях з поразки: відео бою

6 лютого, 08:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Веселощі в рингу почалися відразу після оголошення переможниці

Головна красуня змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. За підсумками п'яти раундів (по дві хвилини) Пейдж одноголосним суддівським рішенням програла Брітен Харт – тричі по 49:46.

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Дивіться відео бійки Ванзант і Харт перед боєм

Ванзант настільки була розчарована поразкою, що покинула ринг відразу після оголошення переможця. Але веселощі тільки починалися. Під час інтерв'ю Харт на ринг піднялася невідома дівчина і влаштувала бійку з переможницею, а та у відповідь вилила їй на голову пляшку води.

Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Однак сьогодні позначилася відсутність досвіду в боксі. У Харт 2 перемоги при 2 поразках.

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Пейдж, крім виступів у змішаних єдиноборствах, заробила любов фанатів завдяки голим знімкам під час карантину. Дівчина мало ж щодня викладала в мережу фото ню.

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відео бою Пейдж Ванзант Кулачні бої

Джерело: Сегодня|Спорт

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