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Дівчата влаштували бійку на дуелі поглядів перед кулачним боєм

5 лютого, 09:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Красуні підігрівають інтерес до свого поєдинку

Красуня з UFC Пейдж Ванзант сьогодні дебютує в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC . Напередодні Пейдж провела дуель зі своєю майбутньою суперницею Британ Харт і влаштувала бійку, схопивши її за горло. Харт не залишилася в боргу і хотіла помститися Ванзант, але її зупинили організатори бою.

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Втім, у неї буде шанс це зробити на ринзі сьогодні ввечері.

Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Пейдж, крім виступів у змішаних єдиноборствах, заробила любов фанатів завдяки голим знімкам під час карантину. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню.

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Та й в цілому Пейдж любить балувати фоловерів своїми сексуальними фото в бікіні. У неї в Instagram вже 2,7 млн підписників.

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Дивіться, як Пейдж Ванзант на карантині весело тренувалася з чоловіком

Пейдж Ванзант тренується з чоловіком Відео: Instagram

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Пейдж Ванзант Кулачні бої

Джерело: Сегодня|Спорт

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