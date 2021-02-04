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Секс-символ UFC буде розбивати обличчя суперників кулаками, а тренувалася з українкою

4 лютого, 19:43

Олена Павлова Олена Павлова

Пейдж Ванзант пішла з UFC й тієї ж миті отримала головний поєдинок вечора

Секс-символ UFC американка Пейдж Ванзант пішла з самого престижного промоушена у змішаних єдиноборствах і активно готується до дебюту в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Четвертий сезон стартує в ніч з 5 на 6 лютого, і в головному бою вечора в ринг вийде красуня Ванзант, яка виклала відео зі свого тренування.

"У п'ятницю ми йдемо на війну. Не пропустіть", – зробила анонс Пейдж в своєму Instagram.

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Суперниця Ванзант, Брітані Харт, має більше досвіду кулачних боїв – провела вже три поєдинки, а її профільним видом є бокс. У 2018 році вона билася за титул чемпіонки ліги у напівлегкій вазі з ексбійцем UFC Бек Роулингс і програла роздільним рішенням суддів. До речі, при підготовці до бою Ванзант спарингувала з українським бійцем UFC Мариною Мороз.

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Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Пейдж, крім виступів у змішаних єдиноборствах, заробила любов фанатів завдяки голим знімкам під час карантину. Дівчина мало не щодня викладала в мережу фото ню.

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Та й загалом Пейдж любить балувати фоловерів своїми сексуальними фото в бікіні. У неї в Instagram вже 2,7 млн підписників.

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Дивіться, як Пейдж Ванзант на карантині весело тренувалася з чоловіком

Пейдж Ванзант тренується з чоловіком Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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боєць WAGs Пейдж Ванзант Кулачні бої
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