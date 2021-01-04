Любителька голих фото показала свої найбыльш залайкані знімки: вас здивує переможець

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант своєрідно підвела підсумки року. Дівчина виклала в соцмережі список своїх фотографій, які набрали найбільше лайків в 2020-му.

Дивно, але найбільше раз підписники відреагували на цілком пристойний знімок – 261,5 тисяч раз. Хоча дівчина викладає в Instagram і досить пікантні фото.

"Сонце зайде і ми зробимо це ще раз" , – підписала Пейдж фотографію, яка більше всіх сподобалася її шанувальникам.

Рейтинг Пейдж Ванзант

Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. І крім виступів у змішаних єдиноборствах, заробила любов фанатів завдяки голим знімкам під час карантину. Дівчина разом зі своїм чоловіком чи не щодня викладала в мережу фото ню. У неї в Instagram вже 2,7 млн підписників.

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