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Останній раз подивіться на це гарне обличчя: сьогодні вночі секс-символ UFC будуть жорстко бити

5 лютого, 16:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пейдж Ванзант заради грошей битиметься на кулаках

Одна з найкрасивіших дівчат зі світу змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант сьогодні дебютує в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC. Буде жорстке місиво. Чому?

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Вже на дуелі поглядів Пейдж зчепилася зі своєю суперницею Британ Харт, схопивши її за горло. Лише втручання організаторів зупинило мордобій. Те ще буде в клітці.

Дивіться відео бійки Ванзант і Харт

Багато хто вважає Пейдж Ванзант секс-символом UFC. Дівчина і справді дуже красива. А після боїв на голих кулаках її обличчя може сильно постраждати. Навіщо Пейдж вибрала цей спорт?

"Я виступала в UFC шість років. І за весь цей час я не отримувала більше 40 тисяч доларів. Тепер я буду отримувати в 10 разів більше і продовжу займатися улюбленою справою", – так прокоментувала своє рішення Ванзант.

Побажаємо спортсменці успіхів, а поки насолоджуйтеся її красивими фото. Хто знає, коли ми побачимо знову її обличчя без синців.

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Нагадаємо, що Ванзант в ММА провела 13 боїв – 8 перемог і 5 поразок. Крім виступів у змішаних єдиноборствах, Пейдж заробила любов фанатів на карантині завдяки голим знімкам.

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MMA UFC змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
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