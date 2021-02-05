Последний раз посмотрите на это красивое лицо: сегодня ночью секс-символ UFC будут жестко избивать

Одна из самых красивых девушек из мира смешанных единоборств Пейдж Ванзант сегодня дебютирует в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Будет жесткое месиво. Почему?

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Уже на дуэли взглядов Пейдж сцепилась со своей соперницей Британ Харт, схватив ее за горло. Лишь вмешательство организаторов остановило мордобой. То ли еще будет в клетке.

Смотрите видео потасовки Ванзант и Харт

Многие считают Пейдж Ванзант секс-символом UFC. Девушка и правда очень красивая. А после боев на голых кулаках ее лицо может сильно пострадать. Зачем Пейдж выбрала этот спорт?

"Я выступала в UFC шесть лет. И за все это время я не получала больше 40 тысяч долларов. Теперь я буду получать в 10 раз больше и продолжу заниматься любимым делом", – так прокомментировала свое решение Ванзант.

Пожелаем спортсменке успехов, а пока наслаждайтесь ее красивыми фото. Кто знает, когда мы увидим снова ее лицо без синяков.

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Напомним, что Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. Помимо выступлений в смешанных единоборствах, Пейдж заработала любовь фанатов на карантине благодаря голым снимкам.

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