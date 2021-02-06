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Красотка из UFC дебютировала в кулачных боях с поражения: видео боя

6 февраля, 08:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

Веселье в ринге началось сразу после оглашения победительницы

Главная красотка смешанных единоборств Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. По итогам пяти раундов (по две минуты) Пейдж единогласным судейским решением проиграла Бритен Харт – трижды по 49:46.

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Смотрите видео потасовки Ванзант и Харт перед боем

Ванзант настолько была раздосадована поражением, что покинула ринг сразу после оглашения победителя. А ведь веселье только начиналось. Во время интервью Харт на ринг поднялась неизвестная девушка и устроила потасовку с победительницей, а та в ответ вылила ей на голову бутылку воды.

Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. Однако сегодня сказалось отсутствие опыта в боксе. У Харт 2 победы при 2 поражениях.

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Пейдж, помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню.

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видео боя Пейдж Ванзант Кулачные бои

Источник: Сегодня|Спорт

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