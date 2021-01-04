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Любительница голых фото показала свои самые залайканные снимки: вас удивит победитель

4 января, 13:02

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пайдж Ванзант оригинально подвела итоги года

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант своеобразно подвела итоги года. Девушка выложила в соцсети список своих фотографий, которые набрали больше всего лайков в 2020-м.

Удивительно, но больше всего раз подписчики отреагировали на вполне приличный снимок – 261,5 тысяч раз. Хотя девушка выкладывает в Instagram и довольно пикантные фото.

"Солнце зайдет и мы сделаем это еще раз", – подписала Пейдж фотографию, которая больше всех понравилась ее поклонникам.

Рейтинг Пейдж Ванзант

Ванзант в ММА провела 13 боев – 8 побед и 5 поражений. И помимо выступлений в смешанных единоборствах, заработала любовь фанатов благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка вместе со своим мужем чуть ли же ежедневно выкладывала в сеть фото ню. У нее в Instagram уже 2,7 млн подписчиков.

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MMA смешанные единоборства Пейдж Ванзант
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