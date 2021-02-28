"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерами

Колишня дружина екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала соцмережі відвертим фото і не менш пікантним підписом до нього. Нагадаємо, буквально недавно Ірина Морозюк образилася на подруг, що зняли її труси.

Реклама

Цього разу зірка Instagram зізналася, що їй хочеться зайнятися сексом із самою собою.

"Я сама себе хочу, що вже про вас казати", – так підписала Ірина Морозюк знімок у майже прозорому боді та спущених штанях

Відгуки фоловерів дівчини на це її зізнання виявилися різними:

Сама скромність!

А навіщо про нас казати – ми самі про себе скажемо.

І як ти з цим борешся?))

Роздвоєння особистості немає?

Бери себе, не відмовляй собі ні в чому.

Реклама

Читайте також:

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама