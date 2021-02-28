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"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерами

28 лютого, 21:03

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Колишня дружина відомого українського футболіста продовжує баламутити соцмережі

Колишня дружина екскапітана "Динамо" Миколи Морозюка Ірина знову розбурхала соцмережі відвертим фото і не менш пікантним підписом до нього. Нагадаємо, буквально недавно Ірина Морозюк образилася на подруг, що зняли її труси.

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Цього разу зірка Instagram зізналася, що їй хочеться зайнятися сексом із самою собою.

"Я сама себе хочу, що вже про вас казати", – так підписала Ірина Морозюк знімок у майже прозорому боді та спущених штанях

Відгуки фоловерів дівчини на це її зізнання виявилися різними:

  • Сама скромність!
  • А навіщо про нас казати – ми самі про себе скажемо.
  • І як ти з цим борешся?))
  • Роздвоєння особистості немає?
  • Бери себе, не відмовляй собі ні в чому.

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WAGs Ірина Морозюк дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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