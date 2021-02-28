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"Любов усього життя": реакція дружини Маліновського на супергол чоловіка

28 лютого, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

Футболіст і його дружина "віртуально" зізналися один одному в почуттях

Дружина Руслана Маліновського Роксана зворушливо відреагувала на гол "гарматою" свого чоловіка, який допоміг "Аталанті" обіграти на виїзді "Сампдорію" 2:0 в недільному матчі чемпіонату Італії.

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Дівчина опублікувала у себе в Instagram фото Руслана Маліновського, який зобразив руками сердечко після голу, і підписала його: "Любов усього мого життя". Так подружжя "віртуально" зізналося в почуттях один одному.

Також Роксана наголосила, що гол Руслана присвячується їхній доньці Олівії, яка народилася в листопаді 2019 року. Півзахисник передав привіт малятку жестом-"пустушкою".

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Ну і як обійти увагою ще один романтичний момент. Опублікувавши в своїх Instagram-історіях тактичну розстановку "Аталанти" в грі з "Сампдорією", Роксана Маліновська обвела свого чоловіка сердечком.

З такою сімейною підтримкою Руслан Маліновський просто приречений на успіхи на футбольному полі.

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Руслан Маліновський і його дружина Роксана

Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

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Маліновський і його дочка Олівія

Маліновський і його дочка Олівія / Фото: Instagram

Дивіться, як Маліновський забив "Сампдорії"

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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чемпіонат Італії Аталанта Руслан Малиновський WAGs Роксана Малиновская

Джерело: Сегодня|Спорт

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