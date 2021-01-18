Малиновський цілує доньку, дружина критикує коментатора – будні сім'ї футболіста

Сьогодні дружина Руслана Малиновського влаштувала "день Instagram": Роксана опублікувала 44 короткі історії в мережі про своє життя в Італії. Нещодавно дружина Малиновського відреагувала на "перехід" футболіста в Брюгге і показала доньку.

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Під вечір на кадри потрапив і сам футболіст "Аталанти", який переконував дочку Олівію поцілувати його. При цьому Роксана повідала, що Руслан хоче ще одну дівчинку, а вона – хлопчика.

А трохи раніше Роксана відповіла на кілька запитань на "національну" тему. Зокрема, їй довелося виправдовуватися, чому в списку мов, якими вона володіє, в профілі в Instagram немає української. Там вказані російська, італійська та англійська. Дівчина назвала тільки основні свої мови, але спробувала переконати підписників, що прекрасно володіє українською.

Також Малиновська повідомила, що у неї є татарське коріння, а найкраще себе почуває в Україні.

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Також Малиновські допомагали облаштовуватися на новому місці російському півзахисникові "Аталанти" Олексію Міранчуку.

А ще Роксана "наїхала" на українських коментаторів, які часто критикують чоловіка, і порівняла їх з російськими. І встигла спростувати чутки, що Руслан в міжсезоння міг піти з "Аталанти": мовляв, навіть у думках не було.

Днями Малиновський провів особливий матч за "Аталанту" в Кубку Італії.

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Дивіться огляд матчу "Аталанта" – "Дженоа", в якому Руслан відіграв 66 хвилин:

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