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"Пушка" Малиновського знищила "Сампдорію": дивіться шедевр

28 лютого, 16:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українець допоміг "Аталанті" перемогти в чемпіонаті Італії

У 24-му турі чемпіонату Італії сталося те, що фанати Руслана Малиновського чекали з 13 грудня минулого року. Наш півзахисник знову забив у Серії А.

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"Аталанта" прекрасно скористалася осічками "Ювентуса" і "Лаціо", зміцнивши свої позиції в боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Команда з Бергамо привезла три очки з Генуї, де грала проти "Сампдорії".

Господарі почала агресивно і лише відмінна гра воротаря "Аталанти" врятувала гостей від голу. А потім поступово бергамаски почали перехоплювати ініціативу. Пішли вперед – і забили. Руслан Малиновський шикарно з дальньої дистанції потрапив в "дев'ятку".

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У другій половині матчу "Аталанта" зміцнила свою перевагу, після удару в падінні під поперечину Робіна Госенса.

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Для Руслана Малиновського це другий гол в нинішньому розіграші чемпіонату Італії. Він відіграв 22 матчі, більшу частину з яких виходив на заміну.

Нагадаємо, що сьогодні в чемпіонаті України будуть зіграні два матчі:

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чемпіонат Італії Сампдорія Аталанта Руслан Малиновський
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