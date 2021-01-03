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Дружина Малиновського відреагувала на "перехід" футболіста в Брюгге і показала доньку

3 січня, 10:58

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український півзахисник залишається в італійській "Аталанти"

В очікуванні зимового трансферного вікна ЗМІ почали сватати футболістів в інші клуби. Серед них миготять і прізвища українців. Наприклад, Циганкова запропонували "Мілану" за велику суму. Кажуть і про можливий перехід Романа Яремчука з "Гента" в "Рому".

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У бельгійській пресі з'явилася інформація про сильне бажання "Брюгге" отримати в свої ряди українця Руслана Малиновського. Мовляв, він не є гравцем основного складу італійської "Аталанти". Нагадаємо, до літа 2019 року півзахисник виступав за "Генк", з яким став чемпіоном країни. Спростувати чутки наважився не сам футболіст, а його дружина. "Заспокойтеся, це неправда", – написала Роксана в Instagram нідерландською мовою.

Сам же гравець опублікував в соцмережах свою фотографію у формі команди з Бергамо, повідомивши про готовність до матчу "Аталанта" – "Сассуоло". Розпочнеться він сьогодні о 16:00.

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А ось Роксана Малиновська показала ще одне фото з дочкою – в червоних нарядах у домашньої ялинки.

Читайте також про те, що дружина Реброва захотіла від нього дочку: ні за що не здогадаєтеся навіщо.

Дивіться, як Малиновський забивав за "Аталанту" в чемпіонаті Італії:

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