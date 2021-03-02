Жена самого дорогого украинского легионера похвасталась своими формами до родов

Ослепительная красотка Роксана Малиновская рассказала, почему раньше ее жизнь была скучнее

Супруга самого дорогого украинского футболиста-легионера Руслана Малиновского, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 21 млн евро, поделилась с фолловерами соблазнительным фото в бикини на пальме.

Реклама

Читайте также: В команде Малиновского нашли замену для Зинченко

Роксана Малиновская дала понять, что снимок сделан еще до рождения дочки Оливии, появившейся на свет в ноябре 2019-го.

"Воспоминания... Доминикана. Сейчас даже представить сложно, что мы когда-то отдыхали лишь вдвоем", – написала в Instagram Роксана Малиновская

На комментарий одного из подписчиков – "Вы тоже не понимали, как и мы с женой, что жить вдвоем скучно" – Роксана Малиновская отреагировала:

"Вы правы, что скучно. Одно и то же изо дня в день, хоть и вдвоем тоже очень хорошо, но не то. Сейчас наша жизнь имеет смысл. Но мы это понимали, просто с нашим переездным образом жизни было всегда страшно..."

Реклама

Роксана не закончила фразу, но, видимо, имела в виду – страшно родить.

Отметим, что на днях Руслан Малиновский забил шикарный гол за "Аталанту", поспособствовав выездной победе в чемпионате Италии над "Сампдорией" 2:0.

Смотрите, как после матчей Малиновского встречает дома дочка Оливия

Малиновский, его жена и дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама