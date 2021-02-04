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Жены игроков "Динамо" и "Шахтера" устроили детям совместный спуск с горки

4 февраля, 14:40

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Сидорчук и Юлия Кривцова дали возможность своей малышне выпустить пар

Пока капитан "Динамо" Сергей Сидорчук с командой готовится к весенней части сезона в Турции, его дети приняли участие в зимних мини-олимпийских играх в Киеве.

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Горку для спуска долго искать не пришлось – катались по склончику практически с парадного многоэтажки. Кто – на тарелке, а кто – просто на комбинезоне.

Компанию супруге Сергея Сидорчука Анне и их детям на прогулке составили жена "горняка" Сергея Кривцова Юлия со своей малышней. Как мы писали, Сидорчуки и Кривцовы дружат семьями уже много лет.

Спуск с горки Видео: Instagram
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Напомним, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук и его жена Анна воспитывают пятилетнюю дочку Киру и трехлетних двойняшек – Никиту и Николь. Поженилась пара в декабре 2014-го в родном для них Запорожье.

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Трое детей – и в семье Сергея и Юлии Кривцовых.

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Напомним, во время отпуска на Мальдивах жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове.

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Динамо" в первой части сезона

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Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Сидорчук Сергей Кривцов Анна Сидорчук дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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