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А вам слабо? Жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове

4 января, 12:25

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Анна весело отдыхает на Мальдивах

Анна Сидорчук продолжает делиться своими фотографиями с отдыха на Мальдивах. Семья капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука отправилась на райские острова перед Новым годом.

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Анна уже успела засыпать соцсети шикарными снимками:

Сегодня девушка поразила своих подписчиков в Instagram стойкой на голове. Анна релаксирует на берегу океана.

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Добавим, что перед вылетом Сергей Сидорчук посетовал, что до конца еще не очухался после COVID: "Есть у коронавируса специфические последствия".

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Сергей Сидорчук Анна Сидорчук WAGs
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