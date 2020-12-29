Есть чем ослепить! До Instagram на Мальдивах добралась жена капитана "Динамо"

В то время как Виктор Цыганков уже вернулся в Киев из Мексики, а многие звездные украинские футболисты догуливают свой отпуск в теплых краях, капитан "Динамо" Сергей Сидорчук с семьей только-только прибыл на Мальдивы. Об этом сообщила его супруга Анна, написав в Instagram: "Наконец-то".

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При этом Анна Сидорчук не стала отступать от традиций, заложенных другими половинками украинских футболистов, поделившись фотографиями своей обворожительной фигуры. Девушке есть чем ослеплять!

Первые комплименты Анне Сидорчук в комментариях под этими фото оставили ее тезки. "Огонь!" – написала Анна Кравец. "Красотка!" – оценила подругу Анна Реброва.

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Кроме того, жена капитана "Динамо" засветила свой маникюр, играясь пальчиками с ящерицей на песке, а также показала, какими деликатесами лакомится на Мальдивах.

Отметим, что на Мальдивы семья Сергея и Анны Сидорчук прилетала в полном составе – с двумя дочками и сынишкой.

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Добавим, что перед вылетом Сергей Сидорчук посетовал, что до конца еще не очухался после COVID: "Есть у коронавируса специфические последствия".

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