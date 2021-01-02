Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м

Легкоатлетка в Буковеле отложила в сторону лыжи и похвасталась своей ослепительной фигурой

Одна из самых сексуальных украинских спортсменок прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, отдыхающая сейчас в Буковеле, опубликовала свой первый в 2021 году откровенный снимок. 25-летняя спортсменка отложила в сторону лыжи и сняла с себя горнолыжный костюм, сфотографировавшись в купальнике с глубоким декольте.

Реклама

Получилось согревающе! Пусть на фоне Марины и можно увидеть немало снега.

Ух! – комментируют фото фолловеры серебряной призерки чемпионата мира Марины Бех-Романчук

Топ!

Секси!

Прелесть!

Какой шикарный вид!

"Наслаждаюсь своим коротким отпуском", – написала в Instagram Марина Бех-Романчук, эти дни в Буковеле охарактеризовав двумя словами: "Невероятный кайф"

Напомним, ранее Марина Бех показала, как в Буковеле катается на лыжах со своим супругом – пловцом Михаилом Романчуком. Не обошлось без горячего поцелуя!

Марина Бех катается на горных лыжах в Карпатах

Реклама

Как известно, сексуальные фото украинской прыгуньи проходят "таможенный контроль мужа". "Большинство фотографий Миша и делает", – признается Марина Бех-Романчук.

Смотрите, как Марина излучает красоту на воде

Марина Бех на водоеме

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама