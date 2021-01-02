Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м

Одна из самых сексуальных украинских спортсменок прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, отдыхающая сейчас в Буковеле, опубликовала свой первый в 2021 году откровенный снимок. 25-летняя спортсменка отложила в сторону лыжи и сняла с себя горнолыжный костюм, сфотографировавшись в купальнике с глубоким декольте.
Получилось согревающе! Пусть на фоне Марины и можно увидеть немало снега.
- Ух! – комментируют фото фолловеры серебряной призерки чемпионата мира Марины Бех-Романчук
- Топ!
- Секси!
- Прелесть!
- Какой шикарный вид!
"Наслаждаюсь своим коротким отпуском", – написала в Instagram Марина Бех-Романчук, эти дни в Буковеле охарактеризовав двумя словами: "Невероятный кайф"
Напомним, ранее Марина Бех показала, как в Буковеле катается на лыжах со своим супругом – пловцом Михаилом Романчуком. Не обошлось без горячего поцелуя!
Как известно, сексуальные фото украинской прыгуньи проходят "таможенный контроль мужа". "Большинство фотографий Миша и делает", – признается Марина Бех-Романчук.
Смотрите, как Марина излучает красоту на воде
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