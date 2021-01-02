Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 лет

Российские болельщики определили самую красивую фигуристку страны по итогам 2020 года. Награда досталась 18-летней Алине Загитовой. При этом, в процентном соотношении, она собрала в два раза больше голосов, чем ее ближайшая преследовательница.
В 16-летнем возрасте Алина завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в одиночном катании, а затем добавила серебро в командном соревновании. В том же году Загитова стала чемпионкой Европы, а спустя год выиграла чемпионат мира. Россиянка – лишь вторая фигуристка в мире, завоевавшая все главные трофеи в фигурном катании.
В 2020 году Загитова не выступала, но это не лишило ее армии поклонников, хотя многие из них критиковали девушку за агитацию голосовать по скандальным поправкам в Конституцию.
Яркие фото Алины Загитовой в Instagram:
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